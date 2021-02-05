Сергей Собянин назначил Ирину Зайко первым замначальника ГКУ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Ирину Зайко на должность первого заместителя начальника главного контрольного управления Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается в опубликованном документе на сайте мэра столицы.
Уточняется, что Зайко назначили сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий главы города.
С 16 декабря 2014 года занимала должность заместителя начальника главного контрольного управления города Москвы.
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