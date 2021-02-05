Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин назначил Ирину Зайко первым замначальника ГКУ Москвы
Фото: pixabay.com

Сергей Собянин назначил Ирину Зайко первым замначальника ГКУ Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Ирину Зайко на должность первого заместителя начальника главного контрольного управления Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается в опубликованном документе на сайте мэра столицы.

Уточняется, что Зайко назначили сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий главы города.

С 16 декабря 2014 года занимала должность заместителя начальника главного контрольного управления города Москвы.

Читайте также: Андрея Железнякова назначили замруководителя Департамента предпринимательства Москвы

назначение на должностиМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте