Андрея Железнякова назначили замруководителя Департамента предпринимательства Москвы

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Андрея Железнякова назначили заместителем руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, служебный контракт заключили сроком на пять лет, который не превышает срок полномочий главы города. Стоит отметить, что Железняков является руководителем государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы (МБМ)».

Ранее Сергей Собянин освободил от должности заместителя главы столичного департамента предпринимательства Кирилла Ильичева 29 декабря 2020 года. Ильичев был уволен по собственной инициативе. Он занимал должность с 2020 года.

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