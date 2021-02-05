Аварийный участок перекрыли на горящем трубопроводе в Уфе
Аварийный участок перекрыли на горящем трубопроводе на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Об этом РИА Новости сообщили в экстренной службе Республики Башкортостан в пятницу, 5 февраля.
Отмечается, что диаметр трубопровода составляет 350 миллиметров. На тушение подано три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки. К ликвидации огня привлечены 24 человека и 7 единиц техники.
По данным МЧС России по Башкирии, пожарные ликвидировали открытое горение.
Ранее стало известно, что на нефтезаводе в Уфе из-за разгерметизации загорелся трубопровод. Как отметили в МЧС России по Башкирии, в результате инцидента никто не пострадал. Эвакуация людей не проводилась.
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