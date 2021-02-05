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Чемпионат мира по борьбе перенесли из России в Сербию
Фото: Федерация спортивной борьбы России

Чемпионат мира по борьбе перенесли из России в Сербию

Татьяна Плотникова

Спорт

Россия не сможет в 2022 году провести чемпионат мира по спортивной борьбе, как планировалось ранее. С таким заявлением в пятницу, 5 февраля, выступил Объединенный мир борьбы.

Как поясняет организация, решение о переносе турнира из Красноярска в столицу Сербии Белград было принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда относительно права России проводить международные соревнования.

При этом подчеркивается, что в 2023 году чемпионат мира по борьбе будет проведен в России. Точное место определят в ближайшие месяцы, сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

При этом Россия по-прежнему до 16 декабря 2022 года не имеет права проводить Олимпийские, Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

Читайте также: WADA не будет подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

спортивная борьбаРУСАДАWADA
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