Госдеп США призвал к мирному диалогу в Белоруссии

Фото: state.gov / Госдепартамент США

Власти США выступают за налаживание мирного диалога между политическими силами в Белоруссии. С таким заявлением в пятницу, 5 февраля, выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают результаты выборов президента Белоруссии 2020 года и считают их подтасованными.

При этом представитель Госдепа от имени американских властей выразил поддержку мирного инклюзивного диалога, «который укрепит независимость, суверенитет Белоруссии с правительством, которое поддерживает фундаментальные права народа».

Прайс также пообещал, что официальный Вашингтон продолжит оказывать помощь народу Белоруссии и других стран мира, где «сталкиваются с огромной жестокостью, реализуя свои демократические права и свободы», сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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