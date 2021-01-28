«С автоматом в руках»: Лукашенко заявил, что в случае опасности сможет защитить страну

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае опасности сможет встать на защиту своей страны даже «с автоматом в руках». Об этом глава государства сообщил в четверг, 28 января.

Лукашенко посчитал необоснованными упреки в том, что он не защищает свою страну. По словам президента, это его прямые конституционные обязанности, которые он будет выполнять, несмотря ни на что .

— И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках, — заявил глава государства.

Президент отметил, что во время беспорядков и протестных акций в Белоруссии он направил все свои силы на защиту страны.

— Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности — добавил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что правительство принимало жесткие решения, желая обезопасить население страны. Президент надеется, что белорусы поймут мотивацию главы государства, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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