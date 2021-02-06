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Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Фото: fitchratings.com

Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Татьяна Плотникова

Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB». Об этом говорится в пресс-релизе Fitch в субботу, 6 февраля.

При этом краткосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России подтвержден на уровне «F2». Прогноз агентства — стабильный.

Как отмечают аналитики Fitch, данное решение связано с принятыми в РФ мерами реагирования на шок, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, и чрезвычайную волатильность цен на нефть. Это поспособствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса России.

Кроме того, по мнению экспертов агентства, приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.

Комментируя решение Fitch, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что оно является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Limited оценивает темп снижения экономики Москвы на уровне порядка четырех процентов. В 2021 году ее рост будет происходить быстрее, чем в среднем по России, полагают аналитики.

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российская экономикаАнтон СилуановFitch Ratings
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