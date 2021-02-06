Объем продаж подержанных машин в России вырос почти до трех триллионов рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2020 году жители России приобрели автомобили с пробегом на общую сумму 2,94 триллиона рублей, что на 12 процентов превышает показатель 2019 года.

Как подсчитали автоэксперты, на массовый сегмент пришлось 74 процента всей емкости вторичного рынка (2,17 триллиона рублей), что на 11 процентов больше, чем в 2019 году. Оставшиеся 26 процентов (770 млрд рублей) россияне заплатили за премиальные подержанные автомобили. Данный показатель за год вырос на 17 процентов.

Как пояснил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, увеличение емкости рынка подержанных машин в России связано с ростом количества покупок в данном сегменте, а также повышением средневзвешенной цены на автомобили с пробегом на десять процентов.

При этом объем продаж новых автомобилей в России в 2020 году в стоимостном выражении составил 2,5 триллиона рублей, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Ранее эксперты автомобильного рынка предупредили, что в 2021 году цены на автомобили продолжат расти. При этом более трети жителей нашей страны собираются приобрести машину в течение этого года. По мнению аналитиков, эти планы являются результатом отложенного спроса из-за кризиса.

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