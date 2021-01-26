Аналитики назвали топ-5 популярных у москвичей автомобилей в 2020 году

Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Наиболее популярными марками новых легковых машин на московском рынке в 2020 году стали Kia, Hyundai и Volkswagen. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, среди марочных предпочтений на первом месте у москвичей оказалась Kia, на которую пришлось более 14 процентов от общего объема местного рынка ( 27,9 тысячи автомобилей). На втором месте находится автомобиль Hyundai (19,9 тысячи штук), на третьем — Volkswagen (17,2 тысячи штук).

В пятерку самых популярных на авторынке в Москве также попали Skoda и BMW (17,1 тысячи и 14,7 тысячи штук соответственно).

Отмечается, что почти вся пятерка лидеров в прошлом году показала отрицательную динамику в диапазоне от минус 13 процентов (Skoda) до минус 27 процентов (Volkswagen). Исключение составил только BMW (плюс 2 процента).

Аналитики добавили, что самой популярной моделью в Москве в 2020 году стала машина Kia Rio, потом идет Volkswagen Polo и третье место в рейтинге занял кроссовер Hyundai Creta. Четвертым в списке оказался Nissan Qashqai, а пятым — Volkswagen Tiguan.

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