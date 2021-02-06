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«И вы бегите!»: Максим Фадеев продемонстрировал видео с пробежки
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

«И вы бегите!»: Максим Фадеев продемонстрировал видео с пробежки

Татьяна Плотникова

Звезды

Музыкальный продюсер Максим Фадеев наглядно доказал интернет-пользователям, что ведет активный образ жизни и поддерживает физическую форму после похудения.

В своем Instagram Фадеев опубликовал видеозапись своей пробежки: продюсер в размеренном темпе бежит с палками для скандинавской ходьбы. В подписи к видео Фадеев призвал всех последовать его примеру.

Подписчики Фадеева восхитились его настроем. Многие посетовали, что им недостает силы воли, чтобы последовать примеру продюсера.

Ранее появились сообщения, что Максим Фадеев может подать в суд на известного диетолога Алексея Ковалькова, который раскритиковал систему похудения продюсера. В частности, врач заявил, что Фадеев сидел на вредных диетах и сделал липосакцию. Фадеев рассказал, что сбросил вес по своему ощущению и интуиции, а также на основании накопленных знаний о медицине. Продюсер заявил, что ждет извинений от Ковалькова.

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физическая активностьЛюбители бегаМаксим Фадеев
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