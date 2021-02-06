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Названы случаи, когда следует сменить номер телефона
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Названы случаи, когда следует сменить номер телефона

Татьяна Плотникова

Общество

Звонки спамеров и мошенников являются весомым основанием для смены телефонного номера. Об этом в субботу, 6 февраля, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Специалист рассказал, что назойливые спам-звонки могут начаться, если номер телефона оказался в базе рассылок. Также номер мог быть ошибочно указан в объявлении или анкете. Кроме того, звонить могут мошенники.

— В этом случае звонки будут поступать с вопросом о товаре, или будут звонить лица, которых вы не знаете, — предупредил Тимофеев.

Кроме того, не исключены неприятные ситуации из-за прежнего владельца телефонного номера, когда звонят сотрудники банка или коллекторской службы.

— В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM, — порекомендовал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Ранее представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка назвала способ избавиться от звонков о «предодобренных» кредитах.

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