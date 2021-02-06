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Член МОК назвал условие отмены Олимпиады в Токио
Фото: olympic.org

Член МОК назвал условие отмены Олимпиады в Токио

Татьяна Плотникова

Спорт

Международный олимпийский комитет имеет право отменить летние Олимпийские игры в Токио, если сочтет опасной ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал член МОК Ричард Паунд.

Как указал Паунд, при наличии подтвержденных научных данных об опасности проведения Олимпиады в условиях пандемии коронавируса МОК вправе отменить соревнования. При этом решение должно быть принято совместно с правительством Японии на основе данных Всемирной организации здравоохранения.

Однако отмена Олимпиады является наихудшим сценарием из всех возможных, подчеркнул представитель МОК.

— Лучше провести без зрителей. Самое главное — предоставить спортсменам возможность участвовать и соревноваться, — цитирует Паунда агентство Jiji.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

Читайте также: Япония надеется на поддержку Америки при проведении Олимпиады в Токио

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