ГОСТ по информированию о чрезвычайных ситуациях появится в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С 1 июня 2021 года в России заработает национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.

Данный ГОСТ устанавливает порядок сообщения населению через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты.

Также ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.

В стандарте подчеркивается, что во избежание паники необходимо регулярно доводить до людей оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, «исключая возникновение эффекта информационного вакуума».

При этом информация не должна носить противоречивый характер. Должностным лицам «запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые нарушения общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения ограниченного доступа».

Стандарт разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, сообщает ТАСС.

Ранее в России предложили разработать ГОСТы для экологичных игрушек.

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