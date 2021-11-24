Семь советов, как подготовить автомобиль к зиме

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Заменить все расходники с истекшим сроком службы, залить качественную незамерзающую жидкость и антифриз, поставить шипованную зимнюю резину, обработать замки и уплотнители силиконовой смазкой, залить жидкое моторное масло, проверить аккумулятор и помыть автомобиль — такие действия автомобилисту желательно сделать перед наступлением холодов. Кроме того, можно обработать кузов от реагентов. Такие рекомендации в беседе с «Вечерней Москвой» дал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, первое, что нужно сделать автомобилисту перед зимой, — поставить качественную шипованную зимнюю резину.

— Поскольку мы живем в умеренном климате с частыми переходами через ноль, идеально нашему автомобилисту держать три комплекта. Летом — летняя, на межсезонье — зимняя нешипованная, а когда устоится снег и возникает гололед — шипованная резина. Это идеальный рецепт, но понятно, что держать три комплекта дорого, поэтому компромиссный вариант — «лето» и «зима», причем «зима» именно шипованная, — посоветовал собеседник «ВМ».

Эксперт предупредил: несмотря на то что дороги в городах центральной России сейчас чистят хорошо, раз в год может пройти ледяной дождь, который сведет на нет все свойства нешипованной резины. Такие комплекты логичнее выбирать при более теплом климате: например, в Краснодарском крае.

Зимой все рабочие жидкости в автомобиле должны иметь низкую температуру замерзания, отметил Баканов.

— Любому рядовому автомобилисту нужно проверить, чтобы у него была залита нормальная стеклоомывающая жидкость, которая не замерзнет в морозы. Кроме того, если человек ездит летом на воде вместо антифриза (что характерно для сельской местности или какого-то временного ремонта, когда у человека что-то произошло и он залил в систему охлаждения обычную воду), ее нужно поменять на антифриз. Зимой держать воду нельзя, потому что она просто порвет головку блока цилиндров и все прочее, — объяснил автоэксперт.

Также перед холодным сезоном стоит оценить состояние тормозной жидкости: ее рекомендуется менять в среднем раз в три года в зависимости от пробега. Если подходит время ее замены, это лучше сделать до наступления холодов, рекомендовал собеседник «ВМ».

Перед холодами желательно обработать замки и уплотнители силиконовой смазкой, рекомендовал Баканов.

— У кого-то грязь набилась, у кого-то остатки воды — все это будет подмерзать и усложнять открытие дверей. Можно использовать силиконовую смазку. Не стоит применять WD-40 и тому подобные составы, так как они, с одной стороны, размораживают и делают механизм подвижным, но их задача — убрать всю грязь, и вместе с ней WD-40 может смыть слой смазки. Силикон хорош тем, что он не замерзает, сохраняя смазывающие и защитные свойства, — рассказал собеседник «ВМ».

Смазывать уплотнители нужно потому, что на морозе они замерзают и дубеют, отметил Баканов. В противном случае со временем в месте соприкосновения двери с уплотнителем на металле сотрется краска и образуется очаг ржавчины, предупредил специалист.

Зимой стоит отдать предпочтение более жидкому моторному маслу, рекомендовал эксперт.

— Если у вас залито вязкое и тягучее масло (например, 5W-20), надо поменять его на более жидкое. Зимой масло густеет, соответственно, коленвалу это все дольше прокручивать, и он будет больше находиться в состоянии масляного голодания в первые секунды запуска мотора. Поэтому лучше более жидкие масла заливать на зиму при условии, что вы заливали более густое летом. Если залито универсальное масло типа 5W-30, то делать ничего не нужно, — рекомендовал Баканов.

До наступления серьезных заморозков лучше качественно помыть автомобиль. В морозы машину понадобится насухо вытирать, поэтому о ее чистоте лучше позаботиться заранее, посоветовал эксперт.

Чтобы защитить автомобиль от реагентов, его можно покрыть специальным составом или пленкой, отметил Баканов.

— Во-первых, воск, который упрощает стекание грязевой жижи, которая меньше оседает в виде капель. Но самый идеальный вариант — пленка. Наверное, лучше пленки из того, что можно сделать без перекраски и каких-либо серьезных малярных работ, еще никто не придумал. Просто на чистый кузов нанести пленку, особенно в тех местах, которые подвержены «бомбардировке» камнями и пескоструем: это ниши колесных арок, пороги, капот, кромка капота, — рекомендовал эксперт.

Также детали можно обработать мовилем, который имеет антикоррозийные свойства, заметил собеседник «ВМ». Он продается в спреях, однако оставляет не очень приятные разводы, поэтому с ним нужно уметь аккуратно работать. Главное — накладывать его на чистый сухой кузов, подчеркнул Баканов.

Эксперт обратил внимание, что еще один состав, которым можно обработать автомобиль, — мастика.

— В магазинах продается специальная автомобильная мастика, которой можно обработать колесные арки, если у вас нет локеров, подкрылков. Помыли все, зачистили ржавчину — и нанесли. Она покрывает металл густым слоем, который очень хорошо держится и защищает от всего, — заметил Баканов.

По словам специалиста, при подозрении на то, что у автомобиля есть проблемы с аккумулятором (например, он быстро разряжается или машина плохо заводится), его тоже желательно проверить до наступления холодов. Это можно сделать при помощи вольтметра или мультиметра. При отсутствии таких приборов можно обратиться в сервис, заметил Баканов.

Также перед зимой стоит заменить все изношенные детали. В частности, не стоит ездить со старыми щетками стеклоочистителей, подчеркнул эксперт.

— Щетки стеклоочистителей всегда меняются по факту износа. Нужно заранее, почувствовав, что они теряют свою эффективность, неплотно прилегают к стеклам, оставляют разводы, заменить их. Но специально менять на зиму обычно не принято, — заключил эксперт.