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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 февраля

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 6 февраля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принес облачную погоду с прояснениями и слабым снегом.

Температура воздуха в Москве составит 12-14 градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 17 градусов мороза.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 75 процентов.

Сложившийся характер погоды в сочетании с атмосферным давлением ниже нормы может привести к ухудшению самочувствия метеочувствительных людей, лиц с рядом заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичам рассказали, когда наступят самые холодные дни в столице.

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