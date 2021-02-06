Столичный психотерапевт объяснил, почему некоторые люди постоянно опаздывают

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Некоторым людям будто бы свойственно опаздывать на работу, деловые встречи и иные мероприятия. Причины подобной непунктуальности раскрыл врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

По его словам, обычно опаздывающий человек склонен переоценивать свою личность и недооценивать тех, на встречу к кому он не успевает вовремя. Задержка без объективных причин также сигнализирует о неуверенности индивида.

— У них (опаздывающих — прим. «ВМ») происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать, — пояснил эксперт.

Постоянные опоздания, продолжил медик, могут быть присущи депрессивным и субдепрессивным людям. Все свои действия они выполняют замедленно, поскольку их дух подавлен.

— Соответственно, они не могут вовремя рассчитать прибытие на место встречи, они не могут вовремя собраться, и это тоже приводит к опозданию, — говорит Файнзильберг.

Еще одна причина постоянных опозданий — внутреннее неудовлетворение и синдром менеджера. Если раньше сотрудник приходил вовремя, поскольку любил свое дело, теперь же он опаздывает из-за развившейся неприязни к работе. В этом случае специалист рекомендует найти новое призвание.

Подчеркивается, что обычно на регулярные задержки человека влияют сразу несколько факторов, а не только какой-то один. В связи с этим, когда встает необходимость решить проблему опозданий, нужно смотреть по ситуации. Тем не менее существуют общие рекомендации: соблюдать режим дня и ночи, режим труда и отдыха, не забывать хорошо питаться и уделять время спорту, пишет RT.

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