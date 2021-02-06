Глава Госдепа США пообещал «привлечь Китай к ответственности»

Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Пекин будет привлекаться к ответственности за свои подрывающие стабильность действия. Об этом глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил китайскому коллеге, члену политбюро ЦК КПК Яну Цзечи.

По словам официального представителя американского ведомства Неда Прайса, госсекретарь подтвердил настрой на совместную работу с союзниками и партнерами в целях защиты общих интересов и ценностей. Также Вашингтон намерен «привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что она (КНР, — прим. «ВМ») подрывает международный порядок, «основанный на правилах», добавил Прайс, цитируя Блинкена.

— Он также настоятельно призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме, — приводит РИА Новости слова Прайса.

Помимо этого, уточняет представитель Госдепа, руководитель ведомства сказал китайскому коллеге, что Штаты будут и дальше отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.

Читайте также: Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном