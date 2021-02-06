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Более 100 сантиметров снега выпало в Москве с начала зимы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 100 сантиметров снега выпало в Москве с начала зимы

Ростислав Зубков

Город

В Москве с начала зимы выпало более 100 сантиметров снега. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы в субботу, 6 января.

Метр снега — это 69 процентов от годовой нормы (152 сантиметра), уточняют на сайте.

Первый снег по факту выпал еще 20 ноября 2020 года, а устойчивый снежный покров появился в декабре. Самым снежным на сегодняшний день оказался январь — 56 сантиметров осадков. По мнению экспертов, эту цифру нельзя назвать аномально большой. Еще несколько лет назад течение первого зимнего месяца могло выпасть почти вдвое больше снега. Для сравнения: в январе 2016 года выпало 114 сантиметров осадков, в том же месяце 2018-го и 2019 годов — более 60.

С начала зимы этого года было зафиксировано 29 переходов температуры через ноль (от плюса к минусу). При этом 12 заморозков пришлось на ноябрь. Все это прибавляет работы коммунальным службам, которым приходится оперативно разбираться с непогодой, чтобы не дать наледи и сугробам мешать москвичам спокойно перемещаться по городу.

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