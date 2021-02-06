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Украина поддержала высланных из России европейских дипломатов
Фото: flickr.com / Adam Jones

Украина поддержала высланных из России европейских дипломатов

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Киев встал на сторону высланных из России европейских дипломатов. Свою позицию после инцидента озвучило Министерство иностранных дел Украины.

— Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам, — указано в сообщении ведомства в Twitter.

В МИД назвали решение Москвы «противоречащим Венской конвенции».

Напомним, ранее российское внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии, принявших участие в незаконных акциях. По уточненным данным, речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В ближайшее время они должны покинуть Россию.

Читайте также: МИД Польши пригрозил ответными санкциями из-за высылки польского дипломата из РФ

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