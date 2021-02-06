Украина поддержала высланных из России европейских дипломатов

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Киев встал на сторону высланных из России европейских дипломатов. Свою позицию после инцидента озвучило Министерство иностранных дел Украины.

— Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам, — указано в сообщении ведомства в Twitter.

В МИД назвали решение Москвы «противоречащим Венской конвенции».

Напомним, ранее российское внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии, принявших участие в незаконных акциях. По уточненным данным, речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В ближайшее время они должны покинуть Россию.

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