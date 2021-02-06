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ФСБ разгромила ячейку вооруженных террористов в Дагестане
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

ФСБ разгромила ячейку вооруженных террористов в Дагестане

Ростислав Зубков

Происшествия

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане. Об этом пресс-служба управления ФСБ по региону сообщила в субботу, 6 февраля.

По информации силовиков, операция по поиску и ликвидации ячейки проводилась в пятницу на территории Дербентского района Дагестана. Сотрудники ФСБ работали вместе с коллегами из МВД республики.

— Выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек, — приводит ТАСС заявление ведомства.

Оперативники уточнили, что боевиков задержали при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и патроны.

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ФСБ РоссииРеспублика Дагестанборьба с террористами
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