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«Унесла тайну»: Садальский раскрыл подробности смерти возлюбленной Высоцкого
Фото: sadalskij.livejournal.com

«Унесла тайну»: Садальский раскрыл подробности смерти возлюбленной Высоцкого

Ростислав Зубков

Звезды

Актер Станислав Садальский прокомментировал информацию о смерти Татьяны Иваненко, актрисы и возлюбленной барда Владимира Высоцкого.

Иваненко нашли мертвой в ее квартире в столичном районе Коньково в ночь со 2-го на 3 февраля, сообщал источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах. О смерти 79-летней женщины стало известно лишь спустя пару дней — 5 февраля. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

Вскоре Садальский опубликовал в Сети пост, посвященный трагедии. В публикации он заявил, что «по информации, она (Иваненко, — прим. «ВМ») умерла еще пять дней назад, но тело обнаружили только сегодня».

— Что мы знаем об одной из самых красивых девушек тех лет? То, что она была возлюбленной нашего великого барда в период их работы в театре на Таганке. То, что после его смерти никому не давала интервью. То, что никогда не выходила замуж. То, что родила дочь — Анастасию Владимировну, — написал заслуженный артист РСФСР в своем Instagram.

Актер добавил, что с уходом из жизни Иваненко «унесла с собой тайну», которую знала только она и Высоцкий. Ключом к разгадке могут служить, вероятно, лишь стихи барда, который он посвятил любимой.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Иваненко служила в Театре драмы и комедии на Таганке. По информации из открытых источников, у нее были отношения с Высоцким в середине 1960-х годов. Вместе пара никогда не жила, однако они часто ездили вместе на гастроли.

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