Пожар произошел в жилом доме в Новой Москве

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Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, 31 Карта всех событий

В квартире десятиэтажного жилого дома в Новой Москве произошел пожар. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили в столичном главке МЧС РФ.

По информации ведомства, ЧП произошло в поселке Мосрентген, в доме № 31. Отмечается, что в целях безопасности всех жителей вывели из подъезда.

— В ходе работ по ликвидации пожара, спасено три человека и эвакуировано десять человек, все спасенные переданы медикам для осмотра, — сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Площадь пожара составила около 25 квадратных метров.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 10-этажного жилого дома, — пояснили в ведомстве.

Подробности происшествия выясняются.

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