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Рогозин опубликовал снимок надвигающегося на Москву арктического циклона
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рогозин опубликовал снимок надвигающегося на Москву арктического циклона

Виктория Родимкина

Город

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале разместил снятую из космоса фотографию, на которой изображен надвигающийся на Москву циклон.

По словам Рогозина, этот циклон принесет в город сильные морозы.

— На снимке с нашего спутника «Метеор-М» (аппаратура МСУ-МР) видно, что на столичный регион надвигается арктический циклон, — написал глава Роскосмоса.

Рогозин опубликовал снимок надвигающегося на Москву арктического циклонаФото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Он добавил, что температура воздуха в столице может опуститься ниже минус 20 градусов.

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Роскосмоспогода в столицеДмитрий Рогозин
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