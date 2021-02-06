Рогозин опубликовал снимок надвигающегося на Москву арктического циклона
Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале разместил снятую из космоса фотографию, на которой изображен надвигающийся на Москву циклон.
По словам Рогозина, этот циклон принесет в город сильные морозы.
— На снимке с нашего спутника «Метеор-М» (аппаратура МСУ-МР) видно, что на столичный регион надвигается арктический циклон, — написал глава Роскосмоса.
Он добавил, что температура воздуха в столице может опуститься ниже минус 20 градусов.
Читайте также: Более 100 сантиметров снега выпало в Москве с начала зимы