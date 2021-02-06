Владимира Чернова освободили от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем

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Владимира Чернова освободили от должности начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 6 февраля.

Документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Чернов получил эту должность 22 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин освободил от должности посла России в Канаде Александра Дарчиева. Он занимал пост с октября 2014 года.

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