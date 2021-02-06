Около 220 пациентов с коронавирусом лечатся в медцентре «Вороновское»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Вороновское, квартал № 10, 1к4Б Карта всех событий

В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на лечении находятся 216 человек с коронавирусом. Об этом сообщил главный врач центра Сергей Переходов в субботу, 6 февраля.

Он отметил, что все 216 пациентов имеют диагноз «пневмония», у всех подтвержден коронавирус. По словам врача, с кислородной поддержкой на данный момент 183 пациента, на искусственной вентиляции легких — 10 человек.

При этом за сутки в больницу поступили 18 человек, выписались 27 пациентов, написал Сергей Переходов в Facebook.

Он также добавил, что 5 февраля в медцентре скончалась женщина с положительным тестом на коронавирус в возрасте 83 лет.

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