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Более 60 человек отравились питьевой водой в Хунзахском районе Дагестана
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Более 60 человек отравились питьевой водой в Хунзахском районе Дагестана

Виктория Родимкина

Происшествия

В Хунзахском районе Дагестана 64 человека обратились в центральную районную больницу с жалобами на боли в животе, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что с 1 февраля в медучреждения с подобными жалобами начали обращаться ученики Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от семи до 14 лет. Трое из них были госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. Всем детям была оказана помощь. Специалисты Роспотребнадзора взяли образцы воды и пищи из столовой школы для исследования. Прокуратура проведет проверку.

— Число пациентов с признаками ОКИ (острая кишечная инфекция — прим.«ВМ») в Хунзахском районе увеличилось до 64 человек, подавляющее большинство — это дети школьного возраста из села Арани, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что было госпитализировано восемь человек, пять из которых школьники. Роспотребнадзору удалось установить способ передачи инфекции. По словам специалистов, возбудителем являются шигеллы дизентерии, выявленные в питьевой воде, передает РИА Новости.

В районе проходят подворовые обходы для выявления отравившихся. В них участвуют шесть участковых и 18 прививочных бригад.

Читайте также: Более 75 процентов отравившихся пациентов в Дагестане выписали из больницы

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