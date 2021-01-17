Более 75 процентов отравившихся пациентов в Дагестане выписали из больницы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Больше 75 процентов пациентов, которые отравились в Дагестане, выписали после выздоровления в Буйнакской ЦГБ. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщила пресс-служба минздрава республики.

— Из больницы с выздоровлением выписано более 75 процентов отравившихся — это 153 человека. В настоящее время в стационаре Буйнакской ЦГБ остаются 48 человек, в том числе 22 ребенка. Состояние пациентов удовлетворительное, — говорится в сообщении минздрава.

Отмечается, что в городе началась иммунизация населения против гепатита А и брюшного тифа. На данный момент организовано 10 прививочных бригад.

Ранее стало известно, что в Буйнакске зафиксирован 71 случай отравления, в том числе 61 случай среди детей. Пострадавшие находятся в больнице. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту данного инцидента. Позднее Роспотребнадзор региона назвал причину отравления людей в Буйнакске.

Читайте также: Почти 33 тысячи жителей Дагестана остались без света из-за непогоды