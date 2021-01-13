Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71

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Число отравившихся в Буйнакске (Дагестан) выросло до 71. Об этом пресс-служба городской администрации заявила в среду утром, 13 января.

Во вторник власти сообщили о 50 детях, которых доставили в больницу с симптомами отравления. Предположительно, оно было вызвано загрязненной питьевой водой.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось: за ночь за медпомощью обратился еще 21 человек. Люди жалуются на отравление.

— В настоящее время число отравившихся детей в Буйнакске возросло до 71 человек, 61 среди них дети, — цитирует ТАСС заявление горадминистрации.

СК РФ по Республике Дагестан организовал проверку по факту инцидента.

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