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Мэр Буйнакска выдвинул новую версию отравления детей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Буйнакска выдвинул новую версию отравления детей

Татьяна Плотникова

Происшествия

Причиной отравления более 50 детей в дагестанском Буйнакске могли стать просроченные продукты в новогодних подарках. Такое предположение сделал мэр города Исламудин Нургудаев.

Как подчеркнул градоначальник, версия является предварительной. Родители некоторых пострадавших детей считают источником отравления мандарины, другие предполагают, что вред здоровью нанес сок.

Нургудаев уточнил, что наряду с версией о просроченных продуктах по-прежнему не исключен вариант отравления водой. Говорить более конкретно можно будет после получения результатов анализов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 50 детей в возрасте от двух до тринадцати лет отравились в дагестанском Буйнакске. Республиканское управление Следственного комитета организовало проверку по данному факту.

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