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Названа причина отравления детей в дагестанском Буйнакске
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Названа причина отравления детей в дагестанском Буйнакске

Кирилл Николаев

Происшествия

Причиной отравления людей в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. Об этом в среду, 13 января, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Отмечается, что загрязненная вода подавалась населению с нарушениями санитарного законодательства, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Буйнакске зафиксирован 71 случай отравления, в том числе 61 случай среди детей. Пострадавшие находятся в больнице. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту данного инцидента.

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