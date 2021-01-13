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СК завел уголовное дело после массового отравления в Буйнакске
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

СК завел уголовное дело после массового отравления в Буйнакске

Ростислав Зубков

Закон

Уголовное дело заведено по факту массового отравления в Буйнакске. Об этом пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила в среду, 13 января.

Следователи открыли преследование по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В настоящее время сотрудники Следкома выполняют комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, отвечающих за нормальное функционирование водопроводных сетей. Они обязаны контролировать качество подаваемой гражданам воды и следить за состоянием гидротехнических сооружений.

Также эксперты республиканского управления Роспотребнадзора изъяли образцы воды, чтобы их изучить.

Напомним, 12 января стало известно об отравлении в Буйнакске. Местные власти сообщили о 50 детях, которых доставили в больницу с симптомами отравления. Предположительно, оно было вызвано загрязненной питьевой водой.

К утру 13 января появилась новая информация: число госпитализированных с отравлением выросло до 71, включая 61 ребенка.

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