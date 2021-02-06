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В РЖД рассказали о дезинфекции поездов сообщения с Белоруссией
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В РЖД рассказали о дезинфекции поездов сообщения с Белоруссией

Виктория Родимкина

Транспорт

РЖД планируют проводить санитарную обработку пассажирских составов в сообщении с Белоруссией, которые возобновят курсирование с 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) в субботу, 6 февраля.

Отмечается, что в пути будет проводиться дезинфекция поездов, а пассажиров будут призывать не снимать маски.

Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией, которое было остановлено в апреле прошлого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Первый поезд ФПК отправится из Москвы в Минск вечером в понедельник.

— Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, все постельные принадлежности будут дезинфицировать специальным составом. При выявлении у пассажиров симптомов инфекции постельные принадлежности будут обработаны дополнительно. В составах существует неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и антисептиков, все сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты, сообщает РИА Новости.

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