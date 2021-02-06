Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доктор Комаровский объяснил родителям, что такое «душевая шизофрения»
Фото: Youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский объяснил родителям, что такое «душевая шизофрения»

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил родителям, что такое «душевая шизофрения». Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagrаm в субботу, 6 февраля.

По словам врача, «душевая шизофрения» — это постоянное ощущение того, что ребенок плачет, пока вы моетесь в душе.

Пользователи Сети разделились во мнениях по этому вопросу. Часть из них согласилась с телеведущим — «Это очень жизненно! Еще вода так предательски журчит...»; «Я не знала, что у этого есть название»; «Неужели я не одна такая?».

Некоторые отметили, что не встречались с такой проблемой — «У меня второй ребенок, и нет такого».

Ранее Евгений Комаровский рассказал о вреде бесконтрольного просмотра мультфильмов детьми.

Читайте также: Доктор Мясников назвал лекарство, которого не должно быть в домашней аптечке

родителишизофрениядоктор Комаровский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте