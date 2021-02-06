Доктор Комаровский объяснил родителям, что такое «душевая шизофрения»

Фото: Youtube.com / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил родителям, что такое «душевая шизофрения». Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagrаm в субботу, 6 февраля.

По словам врача, «душевая шизофрения» — это постоянное ощущение того, что ребенок плачет, пока вы моетесь в душе.

Пользователи Сети разделились во мнениях по этому вопросу. Часть из них согласилась с телеведущим — «Это очень жизненно! Еще вода так предательски журчит...»; «Я не знала, что у этого есть название»; «Неужели я не одна такая?».

Некоторые отметили, что не встречались с такой проблемой — «У меня второй ребенок, и нет такого».

Ранее Евгений Комаровский рассказал о вреде бесконтрольного просмотра мультфильмов детьми.

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