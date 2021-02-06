Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Определена столица акции «Тотальный диктант» в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Определена столица акции «Тотальный диктант» в 2021 году

Виктория Родимкина

Общество

Якутск стал столицей акции «Тотальный диктант» в 2021 году. Об этом сообщил писатель Дмитрий Глуховский в субботу, 6 февраля.

— Якутск, —объявил писатель во время онлайн-трансляции финала конкурса по выбору столицы проекта.

Ранее столицей акции являлся Санкт-Петербург, одержавший победу в 2020 году. В этом году больше всего баллов набрал Якутск, обогнав Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

Дмитрий Глуховский является автором текста для акции в этом году. Он посетит город-победитель 10 апреля, где прочтет диктант на главной площадке проекта, передает ТАСС.

Читайте также: Названа дата проведения «Тотального диктанта» в 2021 году

«Тотальный диктант»русский языкЯкутск
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте