Определена столица акции «Тотальный диктант» в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Якутск стал столицей акции «Тотальный диктант» в 2021 году. Об этом сообщил писатель Дмитрий Глуховский в субботу, 6 февраля.

— Якутск, —объявил писатель во время онлайн-трансляции финала конкурса по выбору столицы проекта.

Ранее столицей акции являлся Санкт-Петербург, одержавший победу в 2020 году. В этом году больше всего баллов набрал Якутск, обогнав Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

Дмитрий Глуховский является автором текста для акции в этом году. Он посетит город-победитель 10 апреля, где прочтет диктант на главной площадке проекта, передает ТАСС.

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