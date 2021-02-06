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Впервые традиционный карнавал в Венеции будет проходить онлайн
Фото: youtube.com

Впервые традиционный карнавал в Венеции будет проходить онлайн

Юлия Курганова

В мире

Традиционный Венецианский карнавал впервые начался в формате онлайн из-за невозможности обычного проведения праздника в связи с пандемией коронавируса. На официальном сайте с субботы, 6 февраля, начали проходить прямые трансляции и специально записанные программы.

Отмечается, что для демонстрации костюмов, которые предполагают историческое платье, созданы специальные «виртуальные комнаты». Отдельные онлайн-программы организовали для детей. Но не будет шествий и традиционного «Полета ангела» с колокольни на площади Святого Марка.

В основном в карнавальные костюмы наряжались туристы. А в настоящее время в Венецию не могут приехать даже жители других областей, так как передвижение между регионами запрещено без веской причины.

Программа предусматривает онлайн-включения в воскресенье, 7 февраля, а также с 11 по 16 февраля.

Обычно Венецианский карнавал длится почти три недели, привлекая в город сотни тысяч туристов.

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