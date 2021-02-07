Врач рассказала, на какие заболевания указывают темные круги под глазами

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Врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала, что темные круги вокруг глаз не всегда говорят об обычной усталости и недосыпе. Часто они указывают на наличие серьезных нарушений работы внутренних органов, поэтому оставлять без внимания этот симптом может быть опасно.

— Синяки или круги под глазами — всегда их причиной служит ряд факторов, таких как недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, ночная работа, долгое сидение за компьютером, использование гаджетов и так далее, — рассказала врач.

Она сообщила, что, в первую очередь, потемнение кожи под глазами говорит о том, что у пациента развивается гипоксия — кислородное голодание. Оно связано с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Это может быть связано тем, что у человека есть заболевания печени или почек. Тогда нужно обязательно обратиться к врачу.

Также Бочарова добавила, что иногда затемнение в области около глаз может являться сугубо индивидуальным вариантом нормы.

Специалист посоветовала при появлении темных кругов возле глаз обратиться к терапевту и уточнить причину. Нужно исключить наиболее частные медицинские проблемы — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее.

Для здоровой кожи и свежего взгляда врач порекомендовала раньше ложиться в постель и не спать подолгу по утрам, гулять под солнечными лучами в течение 30-40 минут в день, чаще отдыхать от компьютера и смартфона, передает Пятый канал.

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