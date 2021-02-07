«Невероятно красивая пара»: супруга Эрнста поздравила мужа с юбилеем
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 6 февраля отмечает 60-летие. С днем рождения его поздравила молодая жена, 32-летняя актриса Софья Заика. Она разместила свежий снимок с супругом на своей странице в социальной сети.
Жена продюсера на фото в алом платье в пол обнимает с нежностью избранника.
— № 1 сегодня и всегда, — написала актриса в Instagram.
Друзья и поклонники присоединились к поздравлениям и написали много теплых слов паре.
«Вы как будто бы больше становитесь друг на друга похожи внешне»; «Невероятно красивая пара»; «Вы прекрасная пара! Вы безупречно красивы и милы, Константин велик и добр. Радуйте друг друга всю жизнь», — написали фолловеры.
Константин Эрнст и Софья Заика женаты почти четыре года. Актриса успела родить продюсеру троих детей: дочерей Эрику и Киру, а в 2020 году у пары появился сын. Малышей супруги предпочитают не показывать общественности.
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