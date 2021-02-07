Ожидается задержка поезда Владивосток — Москва из-за схода грузового состава

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток — Москва из-за схода 17 вагонов грузового состава на станции Нанагры Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается в воскресенье, 7 февраля, на сайте ЗабЖД.

В результате инцидента был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановили.

Из-за схода вагонов грузового состава ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 Владивосток — Москва с остановкой на станции Могоча. Пассажиров поезда обеспечат бесплатным питанием.

В связи с происшествием отменили пригородный поезд № 6220 Зилово — Ксеньевская.

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