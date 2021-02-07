Боец UFC Александр Волков после боя с Оверимом попал в больницу

Фото: instagram.com/volkov_alex

Российский боец UFC Александр Волков попал в больницу после победы над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Vegas 18. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил тренер Волкова Тарас Кияшко.

По словам тренера, боец получил травму ноги.

— Он разбил обе ноги еще во время подготовки, а в бою их уже не жалел. Сейчас проверяем, что с ногами, — цитирует тренера ТАСС.

В воскресенье, 7 февраля, 32-летний Волков одержал победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде турнира UFC Vegas 18.

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