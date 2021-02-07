Канцлер Австрии заявил, что ЕС нуждается в диалоге с Россией

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Евросоюзу нужен диалог с Россией, несмотря на существующие различия во мнениях. Такое мнение выразил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Welt am Sonntag.

Кроме того, он назвал неприемлемым решение суда РФ о замене срока блогеру Алексею Навальному на реальный.

— Я приветствую то, что главы МИД в скором времени обсудят, как и нужно ли отреагировать введением целенаправленных санкций против отдельных лиц, — уточнил он.

Ранее МИД России прокомментировал действия Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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