Меркель пригрозила Белоруссии новыми санкциями за нарушение прав граждан

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Германия и Евросоюз продолжат привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в своем еженедельном подкасте, опубликованном на сайте федерального правительства страны.

Политик подчеркнула, что меры будут приниматься по аналогии с уже трижды введенными в отношении Минска санкциями. Меркель добавила, что ни Берлин, ни ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии.

— Это не были демократические выборы, — вновь отметила канцлер.

Она выразила солидарность с протестующими и заявила о неприемлемости насилия по отношению к ним.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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