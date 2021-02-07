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Тела 10 погибших обнаружили после схода ледника в Индии
Фото: pixabay.com

Тела 10 погибших обнаружили после схода ледника в Индии

Юлия Ямпольская

В мире

Спасатели обнаружили тела 10 погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает телеканал New 18.

Уточняется, что на данный момент индо-тибетская пограничная полиция пытается спасти около 20 рабочих. По данным представителя, из реки извлекли девять–десять тел.

Ранее сообщалось, что свыше 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Большинство пропавших являются рабочими гидроэлектростанции «Ришиганга», на которую пришелся основной удар стихии.

Из-за наводнения власти Уттаракханда начали эвакуировать поселения, расположенные на берегах реки ниже гидроэлектростанции.

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