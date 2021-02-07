Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Народный календарь. Что сделать 8 февраля, чтобы исполнилось заветное желание
Фото: Pexels / Martin Lopez

Народный календарь. Что сделать 8 февраля, чтобы исполнилось заветное желание

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 8 февраля назвали Федор Студит, Федор поминальник, Федор застольник, Гороховый день. Считалось, что на этот день приходится перелом зимы. Христиане почитают византийского исповедника Феодора Студита.

В этот день на сучьях сухой осины делали завязки и загадывали заветное желание. Люди считали, что этот ритуал поможет мечте исполниться в короткий сроки.

Ещё 8 февраля называли «гороховым». Для именинника дня варили гороховую кашу с маслом и кореньями, отведав которую тот набирался сил на весь год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 8 февраля, чтобы исполнилось заветное желание

Приметы погоды обещали снег, если на небе бледная луна, если звезды видны, будет хороший урожай льна.

8 февраля отмечаются День российской науки и День военного топографа.

184 года назад в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Поэт был смертельно ранен в живот. 92 года назад в русском языке появилось слово «вертолет». Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 «Красный инженер».

В этот день родились французский писатель Жюль Верн, русский Дмитрий Менделеев, актеры Вячеслав Тихонов и Ирина Муравьев, фигурист Роман Костомаров.

Именины отмечают Иосиф, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент, Гавриил.

народные приметынародный календарьВидео ВМ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте