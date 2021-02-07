Народный календарь. Что сделать 8 февраля, чтобы исполнилось заветное желание

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В народном календаре 8 февраля назвали Федор Студит, Федор поминальник, Федор застольник, Гороховый день. Считалось, что на этот день приходится перелом зимы. Христиане почитают византийского исповедника Феодора Студита.

В этот день на сучьях сухой осины делали завязки и загадывали заветное желание. Люди считали, что этот ритуал поможет мечте исполниться в короткий сроки.

Ещё 8 февраля называли «гороховым». Для именинника дня варили гороховую кашу с маслом и кореньями, отведав которую тот набирался сил на весь год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 8 февраля, чтобы исполнилось заветное желание

Приметы погоды обещали снег, если на небе бледная луна, если звезды видны, будет хороший урожай льна.

8 февраля отмечаются День российской науки и День военного топографа.

184 года назад в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Поэт был смертельно ранен в живот. 92 года назад в русском языке появилось слово «вертолет». Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 «Красный инженер».

В этот день родились французский писатель Жюль Верн, русский Дмитрий Менделеев, актеры Вячеслав Тихонов и Ирина Муравьев, фигурист Роман Костомаров.

Именины отмечают Иосиф, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент, Гавриил.