Родные Людмилы Сенчиной до сих пор не поставили памятник на ее могиле

Людмила Сенчина умерла 25 января 2018 года / Фото: Министерство культуры России

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась более трех лет назад от рака. Но на могиле знаменитой певицы до сих пор нет памятника. Муж и сын умершей звезды не смогли объяснить журналистам, почему так получилось.

Наследникам певицы достались три квартиры в Санкт-Петербурге, машиноместо и загородный дом, в котором сейчас живет вдовец певицы Владимир Андреев. Сын артистки Вячеслав Тимошин давно уехал из России, сейчас он живет в Таиланде.

Родные Сенчиной распродают ее имущество — сразу после смерти они продали одну квартиру в Питере, в настоящее время выставлен на продажу коттедж за 50 миллионов рублей. Владимир Андреев говорит, что ему тяжело там жить после смерти жены, а сыну певицы нужны деньги.

Гости в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ заявили, что наследник Сенчиной всегда жил на ее средства, сам он не умеет зарабатывать.

Друг семьи певицы, актер Семен Стругачев высказал предположение, что у родных нет денег на установку памятника.

— У них никогда не было лишних денег. Людмила всегда много работала, но все быстро тратилось. Владимир ее очень сильно любил, он после смерти Люси год не выходил из дома, — рассказал актер.

Также коллеги Сенчиной предположили, что вдовец не может сам установить памятник на могиле артистки без согласия сына, а наследник, видимо, пока не может приехать.

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