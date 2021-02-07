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Родные Людмилы Сенчиной до сих пор не поставили памятник на ее могиле
Людмила Сенчина умерла 25 января 2018 года / Фото: Министерство культуры России

Родные Людмилы Сенчиной до сих пор не поставили памятник на ее могиле

Юлия Курганова

Звезды

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась более трех лет назад от рака. Но на могиле знаменитой певицы до сих пор нет памятника. Муж и сын умершей звезды не смогли объяснить журналистам, почему так получилось.

Наследникам певицы достались три квартиры в Санкт-Петербурге, машиноместо и загородный дом, в котором сейчас живет вдовец певицы Владимир Андреев. Сын артистки Вячеслав Тимошин давно уехал из России, сейчас он живет в Таиланде.

Родные Сенчиной распродают ее имущество — сразу после смерти они продали одну квартиру в Питере, в настоящее время выставлен на продажу коттедж за 50 миллионов рублей. Владимир Андреев говорит, что ему тяжело там жить после смерти жены, а сыну певицы нужны деньги.

Гости в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ заявили, что наследник Сенчиной всегда жил на ее средства, сам он не умеет зарабатывать.

Друг семьи певицы, актер Семен Стругачев высказал предположение, что у родных нет денег на установку памятника.

— У них никогда не было лишних денег. Людмила всегда много работала, но все быстро тратилось. Владимир ее очень сильно любил, он после смерти Люси год не выходил из дома, — рассказал актер.

Также коллеги Сенчиной предположили, что вдовец не может сам установить памятник на могиле артистки без согласия сына, а наследник, видимо, пока не может приехать.

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