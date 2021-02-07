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Власти Индии уточнили число погибших и пропавших при сходе ледника
Фото: pixabay.com

Власти Индии уточнили число погибших и пропавших при сходе ледника

Кирилл Николаев

Происшествия

Семь человек погибли, шесть получили ранения и около 170 человек числятся пропавшими в индийском штате Уттаракханд из-за схода ледника и вызванного им наводнения. Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявили в Государственном центре по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Спасательная операция продолжается. По предварительным данным, в тоннеле могут оставаться не менее 30 человек. Спасателям удалось извлечь 16 рабочих из другого тоннеля, сообщает газета The Times of India.

Напомним, что свыше 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Большинство пропавших являются рабочими гидроэлектростанции «Ришиганга», на которую пришелся основной удар стихии.

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