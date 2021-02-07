Россияне не пострадали после схода ледника в Индии

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Граждане Российской Федерации не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщило посольство России в Индии на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что информация о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступала.

Ранее сообщалось, что свыше 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Большинство пропавших являются рабочими гидроэлектростанции «Ришиганга», на которую пришелся основной удар стихии. Позднее спасатели обнаружили тела десяти погибших.

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