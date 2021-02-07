Аверин отказался участвовать в «Танцах со звездами» из-за Цискаридзе

Максим Аверин признался, что боится Николая Цискаридзе / Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Актер Максим Аверин рассказал, что отказался от участия в съемках проекта «Танцы со звездами». Он признался, что боится одного из членов жюри, артиста балета Николая Цискаридзе.

Аверин отметил, что в жизни он совсем не такой бесстрашный, как его герои на экране.

— Меня приглашали участвовать в этом сезоне, но там сидит Цискаридзе. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри — я его боюсь! — сказал актер в интервью платформе «Смотрим».

Очередной сезон шоу «Танцы со звездами» стартовал 17 января на телеканале «Россия 1». Николай Цискаридзе является бессменным членом жюри на программе.

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