Врач назвала первые признаки онкологического заболевания

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения России Любовь Дроздова призвала людей обращать внимание на симптомы, которые могут говорить о наличии онкологического заболевания.

В ходе онлайн-конференции врач перечислила факторы общего характера — например снижение аппетита и потеря веса.

— Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе — любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это может указывать на наличие онкологических заболеваний, — сообщила Дроздова.

Она добавила, что насторожиться нужно и при непроходящей усталости и слабости после отдыха.

При этом данные симптомы медик охарактеризовала как общие и призвала проходить подробное обследование для более точного диагноза, передает агентство «Москва».

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