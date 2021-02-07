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Врач назвала первые признаки онкологического заболевания
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врач назвала первые признаки онкологического заболевания

Юлия Курганова

Здоровье

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения России Любовь Дроздова призвала людей обращать внимание на симптомы, которые могут говорить о наличии онкологического заболевания.

В ходе онлайн-конференции врач перечислила факторы общего характера — например снижение аппетита и потеря веса.

— Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе — любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это может указывать на наличие онкологических заболеваний, — сообщила Дроздова.

Она добавила, что насторожиться нужно и при непроходящей усталости и слабости после отдыха.

При этом данные симптомы медик охарактеризовала как общие и призвала проходить подробное обследование для более точного диагноза, передает агентство «Москва».

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