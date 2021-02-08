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Иран направил ноту протеста в МИД РФ из-за названия Персидского залива
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Иран направил ноту протеста в МИД РФ из-за названия Персидского залива

Юлия Курганова

Внешняя политика

Иран направил ноту протеста в Министерство иностранных дел РФ из-за названия Персидского залива. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Дипломат уточнил, что ноту передали через посольство Ирана в Москве. Протест связан с тем, что на арабоязычной версии страницы российского МИД в Twitter в одном из постов упоминался «Арабский залив», передает РИА Новости.

За заливом, который разделяет Иранское нагорье и Аравийский полуостров, исторически закрепилось название Персидский. Но в 1960-х годах этот факт оспорили некоторые арабские государства, которые начали использовать термин «Арабский залив» или просто «Залив», тем самым вызывая недовольство Ирана.

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Ираннота протестаПерсидский залив
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