«Замечательная семья»: супруга Ягудина опубликовала фото с мужем и дочками

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина вместе больше десяти лет / Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Пара прославленных фигуристов Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в выходные вместе с дочерьми Лизой и Мишель отправились в ресторан. Олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с семейного обеда.

— Наш воскресный семейный обед, — подписала фигуристка снимок.

Поклонники звездной семьи поблагодарили супругов за возможность общения с ними и оставили много теплых слов..

«Лиза такая уже взрослая. Все вы большие молодцы»; «Замечательная семья»; «Какие все красивые», — написали комментарии фолловеры.

Пара фигуристов считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают двоих дочерей Лизу и Мишель, имена которым дал звездный отец. Алексей Ягудин обожает свою семью и старается как можно больше времени проводить в окружении жены и дочерей.

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